На набережній Тернопільського ставу велосипедист збив жінку

Із забоями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жительку Тернопільського району. 49-річна жінка потрапила під колеса велосипеда.

Аварія трапилася 29 липня близько 8 ранку на набережній Тернопільського ставу. Водій двоколісника допустив наїзд на пішохода, який рухався у попутному із ним напрямку. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.