До участі в Олімпійських іграх у Парижі запрошено 15 атлетів із російським паспортом та 16 – з білоруським.

Щоб отримати запрошення на Ігри-2024, вони повинні були пройти перевірку МОК на дотримання критеріїв нейтральності, оскільки виступатимуть у Парижі під прапором «нейтральних атлетів» виключно в особистих турнірах. Однак, можна стверджувати, що вони, як й більшість їх колег, якщо відкрито і не підтримують російську агресію, то і не виступають проти цієї війни.

У цей же час українські спортсмени не тільки не могли нормально підготуватися до Олімпіади в своїй країні у нормальних умовах. У лютому 2024-го року Міністерство молоді та спорту України повідомляло про 443-х українських спортсменів та тренерів, що загинули під час україно-російської війни.

І поки світ разом з прихильниками “нейтральних атлетів” захоплено спостерігає за перипетіями олімпійських баталій, в російському полоні вже понад 2 роки перебуває екс-гравець елітного дивізіону українського волейболу чернігівчанин Микола Кушнарьов.

Він сам родом з Луганська. До повномасштабної війни служив у Нацгвардії і вже на початку вторгнення потрапив у полон у Чорнобильській зоні. Дружина і син Миколи живуть у Чернігові.

Микола Кушнарьов: чернігівський волейболіст у російському полоні. Журналіст переконаний, що ім’я Миколи Кушнарьова, “як і імена інших полонених Росією українських спортсменів, має звучати сьогодні на стадіонах Парижу” і закликає всіх небайдужих підтримати цей заклик. Український журналіст Сєргєй Карась детально розповів історію Миколи Кушнарюва та його родини у публікації. Журналіст переконаний, що ім’я Миколи Кушнарьова, “як і імена інших полонених Росією українських спортсменів, має звучати сьогодні на стадіонах Парижу” і закликає всіх небайдужих підтримати цей заклик.