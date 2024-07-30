Чернігівський волейболіст у російському полоні
До участі в Олімпійських іграх у Парижі запрошено 15 атлетів із російським паспортом та 16 – з білоруським.
Щоб отримати запрошення на Ігри-2024, вони повинні були пройти перевірку МОК на дотримання критеріїв нейтральності, оскільки виступатимуть у Парижі під прапором «нейтральних атлетів» виключно в особистих турнірах. Однак, можна стверджувати, що вони, як й більшість їх колег, якщо відкрито і не підтримують російську агресію, то і не виступають проти цієї війни.
У цей же час українські спортсмени не тільки не могли нормально підготуватися до Олімпіади в своїй країні у нормальних умовах. У лютому 2024-го року Міністерство молоді та спорту України повідомляло про 443-х українських спортсменів та тренерів, що загинули під час україно-російської війни.
Він сам родом з Луганська. До повномасштабної війни служив у Нацгвардії і вже на початку вторгнення потрапив у полон у Чорнобильській зоні. Дружина і син Миколи живуть у Чернігові.