На півночі Тернопільщини відкриють туристично привабливий арт-об’єкт

Арт-об’єкт, який приверне увагу не лише митців, поціновувачів прекрасного, а й екскурсантів, туристів, незабаром відкриють у Кременецькому ботанічному саду. Ця робота – справа рук майстра, працівника найбільшого парку відпочинку Німеччини «Europa-Park».

Просто, цікаво, оригінально – такий творчий підхід художника, скульптора і просто цікавої людини Василя Петровського. Втілювати ідею йому допомагали працівники ботанічного саду.

– Працюючи над арт-об’єктом, я брав у руки лопату і тачку, – зазначив митець. – І це був мій засіб художнього увиразнення.

Про відкриття арт-об’єкту буде повідомлено на сторінці Кременецького ботанічного саду в мережі Фейсбук та на сайті установи.

Юлія Бондючна,

виконувач обов’язків завідувача

сектору еколого-освітньої роботи