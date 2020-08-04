Децентралізація в дії, – на Тернопільщині селяни заблокували дорогу

Сьогодні мешканцями села Лопушне Лановецького району було заблоковано проїзд по дорозі Р43 (на відрізку Тернопіль- Ланівці в районі повороту до села). Селяни вимагали приєднання їхньої громади до об’єднаної територіальної громади з центром у м.Збаражі.

За Перспективним планом формування територій громад Тернопільської області, затвердженим Кабінетом Міністрів України (постанова від 22 квітня 2020 року №482-р) села Лопушне та Пахиня входять до складу Лановецької ОТГ. На місце протесту виїхав влада Лановецького району, яка пробувала переконати людей діяти в рамках закону. Нагадаємо, ще у 2015 році села Лопушне та Пахиня Лопушненської сільради виявили бажання долучитися до Збаразької міської територіальної громади. Проте їх примусова добавили до іншої.