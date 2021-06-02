На Тернопільщині діє інтерактивна карта стихійних сміттєзвалищ

Жителі Тернопільщини можуть повідомляти про стихійні сміттєзвалища через інтерактивну мапу. Про це розповіла старша державна інспекторка Тетяна Вовчук.

За її словами, на інтерактивній мапі кожен може побачити інформацію про сміттєзвалища. Зелений колір означає, що його ліквідували. Жовтий – звернення розглядають.

Цього року люди повідомили про 30 несанкціонованих сміттєзвалищ в області. Торік таких звернень було вдвічі більше.

“Шукаємо в інтернеті “Інтерактивна мапа” і залишаємо звернення. Ви ставите місце розташування стихійного сміттєзвалища, а також коротко описуєте, що саме вам не подобається, що потрібно прибрати. Можете записати, що ви хочете бути присутнім при розгляді даного звернення, або хочете, щоб вам надіслали відповідь в письмовому, чи в електронному зверненні”, – каже Вовчук.

Інтерактивну мапу сміттєзвалищ Міністерство екології та природних ресурсів запустило у вересні 2016 року. Електронне звернення від громадян надходить обласному управлінню екології. Звідти надсилають листи в держекоінспекцію та місцевим органам самоврядування.

“В такому форматі нам приходить вже зареєстроване звернення громадянина з картографічним зображенням місця розташування. Наприклад, є точка, є координати. Ми формуємо наказ і виїжджаємо на місце стихійного сміттєзвалища та з представниками органів місцевого самоврядування розглядаємо, вислуховуємо їхні зауваження, чому вони не вжили заходів, їхні пояснення. Якщо ці пояснення не такі, що вони можуть висвітлити їхню правоту, відповідно застосовується адміністративна санкція”, – розповіла Вовчук.

Нагадаємо, на сьогодні в області є майже 700 несанкціонованих сміттєзвалищ. Понад 70 виявили цього року. Про це повідомив начальник обласного управління екології Орест Сінгалевич.

Суспільне