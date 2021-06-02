Ще одній дитині-сироті Тернопільщини придбано житло за державні кошти

У Міжнародний день дітей захисту дітей 17-річному Володі Бойчуку передали ключі від власної квартири. Привітав хлопця та вручив ключі від власного помешкання голова облдержадміністрації Володимир Труш.

З дитинства хлопець був позбавлений батьківського піклування. Прихисток він знайшов у дитячому будинку сімейного типу родини Барчишака Михайла та Галини у с. Палашівка.

«На Тернопільщині тривають роботи із забезпечення житлом дітей-сиріт. Нам важливо, щоб діти залишалися в Україні та мали змогу могли себе реалізувати тут. Відтак, за кошти державної субвенції, ми придбали ще одне помешкання у смт Заводське. Я радо хочу вручити ті ключі Володимиру Бойчуку та побажати, щоб ці стіни стали для нього справжньою домівкою», – каже Володимир Труш.

Окрім цього, очільник області передав хлопцеві подарунки, які необхідні для дому.

Також щирі слова подяки висловила мати-вихователька Володимира. Жінка зазначила, що саме завдяки таким програмам, увазі з боку обласної та місцевої влади, діти розуміють, що вони не самі.

Додамо, що у 2020 році в Тернопільську область надійшли кошти субвенції з державного бюджету у сумі 12 428 000 грн, які були розподілені для виплати грошової компенсації на придбання житла для 28 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Наразі для 16 осіб уже придбали житло.

На 2021 рік заплановано надходження субвенції у Тернопільську область у сумі 12 677 000 грн.