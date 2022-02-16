На Тернопільщині оштрафували фірму, яка забруднювала землю відходами

На Чортківщині сільськогосподарське підприємство сплатило 152 тис грн штрафу до місцевого бюджету.

Встановлено, що суб’єкт господарювання скидав рідкі виробничі відходи по рельєфу у меліоративний канал, забруднивши земельні ділянки. Результати аналізу відібраних спеціалістами проб ґрунтів виявили перевищення показників амонію, нітратів, хлоридів.

Тому прокурори Бучацької окружної прокуратури заявили позов до суду з вимогою відшкодувати збитки, завдані порушеннями природоохоронного законодавства.

Позов задоволено, рішення суду виконано у повному обсязі.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури