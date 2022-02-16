У Чортківському лісгоспі порахували диких звірів

У Чортківському лісгоспі закінчився щорічний облік чисельності диких парнокопитних та хутрових тварин. Було охоплено 48772 гектара мисливських угідь, закріплених за підприємством. До відповідальної справи залучили мисливствознавців, єгерську службу та лісову охорону підприємства.

За результатами обліку диких тварин на початок 2022 року в мисливських угіддях ДП «Чортківський лісгосп» нараховується 183 кабанів, 677 козуль, 41 оленів (у тому числі 36 голів – у вольєрі для напіввільного утримання диких тварин), 163 борсука, 227 лисиць, 924 куріпки, 2321 зайця, 123 куниці, 513 білок, 81 тхір. Обліковці використовували такі методи:

– шумовий прогон на частині території (пробних ділянках);

– спостереження в місцях підгодівлі;

– картковий облік дичини (індивідуально по лісовому обходу).

Таксація звірів є дуже важливою і відповідальною, за результатами «зимового перепису» визначається видовий склад, встановлюються місця проживання тварин, міграції, територіальне розміщення чисельності в різних районах мисливських угідь. Такий захід дозволяє забезпечити раціональне та невиснажливе використання державного мисливського фонду, встановити об’єктивні ліміти добування мисливської фауни на наступний сезон полювання.

За результатами обліку буде здійснено розрахунок пропускної спроможності мисливських угідь (кількість мисливців, яких може прийняти на полювання мисливське господарство за сезон та в кожен день полювання) та визначені терміни полювання.