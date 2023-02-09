На Тернопільщині перші добровольці проходять конкурсний відбір у штурмову бригаду «Лють»

На Тернопільщині активно проходить рекрутингова кампанія з формування об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Перші бажаючі приєднатися до лав новоствореного підрозділу уже проходять етапи конкурсного відбору на службу.

Бригада «Лють» – це бойовий штурмовий підрозділ Національної поліції України, бійці якого разом з військовослужбовцями братимуть участь у звільненні наших територій від окупантів. У складі бригади будуть штурмові загони, артилерійські дивізіони, фахівці піротехнічних підрозділів, снайпера та представники інших військових професій.

З початку оголошення набору у штурмову бригаду «Лють» заявки до вступу подали більше 300 кандидатів. Вони реєструвалися як через сайт storm.mvs.gov.ua, так і приходили до Центрів надання адміністративних послуг.

Серед охочих долучитися до штурмової бригади – люди віком від 18 до 55 років. Це і новачки військової справи, і ті хто має бойовий досвід і готовий ним ділитися. Усі вони пройдуть відповідну підготовку на базі навальних центрів системи МВС.

У добровольців одна мотивація – захистити Україну. Один із кандидатів у бригаду «Лють» 55-річний Олег Кінаш, почувши про формування підрозділу, вирішив одразу записатися до нього. Син чоловіка з перших днів війни служить в Збройних силах України.

Нині перші добровольці проходять етапи конкурсного відбору у бригаду: тестування, медичне обстеження, перевірку рівня фізичної підготовки, тестування особистісних характеристик, співбесіду.

Після успішного проходження відбору кандидатів зарахують до складу бригади «Лють». Бійці матимуть такі ж пільги, які передбачені для поліцейських, а також достойну заробітну плату.

Набір до штурмової бригади триває, приєднуйся до команди однодумців та перетвори свою лють на зброю.