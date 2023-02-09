На Тернопільщині до 15 год. буде світло, а далі по графіку

В четвер, 9 лютого, на Тернопільщині з 10 до 15 години обмежень електроенергії не передбачається, дальше вимкнення – лише на період «вимкнення електроенергії», тобто енергетики будуть застосовувати вимкнення електроенергії за схемою 6 годин електроенергія є, а 3 години – немає.

У ВАТ «Тернопільобленерго» зазначають, що доведений НЕК «Укренерго» ліміт споживання для нашої області, дозволяє з 10 до 15 години обходитись без обмеження електроенергії, решту доби будуть відключення лише основних черг.

Звичайно, якщо не надійде іншої вказівки від диспетчера вищого рівня НЕК «Укренерго» або ж рівень споживання в області буде перевищувати встановленні ліміти. Тоді, окрім основних черг, може знеструмлюватися і додаткова черга, яка в Графіку позначена як «можливе вимкнення електроенергії».

Енергетики черговий раз наголошують, що значне зниження температури навколишнього середовища суттєво впливає на рівень споживання, тому закликають споживачів, при можливості, обмежити користування електроприладами, в яких немає нагальної потреби.

Раціональне використання електроенергії зменшує навантаження на енергосистему і дає змогу не застосовувати додаткові обмеження електроенергії.