На Тернопільщині психічно хворий чоловік пошкодив могили військових

У п’ятницю, 27 вересня, близько 8.20 до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії рф.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви його вчинку з’ясовують правоохоронці. За попередніми даними, чоловік має проблеми зі здоров’ям.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає покарання – від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.