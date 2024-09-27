Хлопчик з Тернопільщини рік живе з донорським серцем і навіть грає у футбол

12-річний Владик із Тернопільщини завітав у гості до лікарів Першого медобʼєднання Львова, аби подякувати їм за порятунок. Торік, 25 вересня, тут йому трансплантували серце. Про це повідомляють на сторінці Центру трансплантології Львова.

Діагноз Владика — дилатаційна кардіоміопатія. Його хлопчику встановили ще у шість місяців після важкого запалення легень. На момент трансплантації серце хлопчика було збільшене втричі і ледве поміщалося в грудній клітці. Через такі розміри орган міг перестати битися будь-якої миті.

«Це другий день народження, коли йому дали другий шанс на життя. Ми дуже раді, що зустріли таких чудових лікарів, які продовжують спостерігати за Владиком. І завжди будемо безмежно вдячні родині донора за порятунок сина», — говорить Світлана, мама Владика.

Донором для Владика став 15-річний хлопчик, який отримав несумісне з життям ушкодження мозку. Попри важку втрату, батьки погодилися пожертвувати органи сина. Він став третьою в історії України дитиною-донором. А його органи врятували життя 5 пацієнтів, троє з яких — діти.

Після рятівних трансплантацій минув рівно 1 рік. Владик, завдяки донорському серцю, не лише живий, а й має повноцінне активне дитинство. Як і мріяв, він тепер часто грає з друзями у футбол.

Наші лікарі, команди кардіохірургічних центрів Лікарні Святого Пантелеймона та Дитячої Лікарні Святого Миколая, дуже тішаться цій знаковій зустрічі зі своїм маленьким пацієнтом. Радіють його успіхам, бажають міцного здоровʼя та здійснення мрій! – кажуть у медичному закладі.