На Тернопільщині триває конкурсний набір на посади поліцейських офіцерів громад

Конкурсний набір триває на посади поліцейських офіцерів до Тернопільської, Великогаївської, Збаразької, Заводської, Білобожницької, Більче-Золотецької, Почаївської, Лопушинецької, Теребовлянської, Микулинецької територіальних громад.

Взяти участь у конкурсі, який триватиме до 07 листопада 2022 року може діючий поліцейський, який має:

– загальний практичний стаж служби в поліції не менше півтора року (не враховується період навчання у закладах освіти та установах первинної професійної підготовки);

– вищу освіту;

– належний рівень фізичної підготовки відповідно до затверджених нормативів;

– посвідчення водія категорії «В».

Для участі у конкурсі необхідно зареєструвати електронну анкету за посиланням http://otg-officer.police.gov.ua/