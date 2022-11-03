На Тернопільщині в 32 громадах стартував опалювальний сезон

На Тернопільщині 32 громади розпочали опалювальний сезон. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської обласної військової адміністрації.



Зважаючи на зниження середньодобової температури зовнішнього повітря, у п’ятницю, 4 листопада також розпочинається опалювальний період для населення та інших споживачів Тернополя.

Попри прохання скоротити споживання електроенергії, тернополяни вмикають обігрівачі і кондиціонери, чим збільшують навантаження на мережі. Рішення запустити опалення – допомога енергетикам. Накопичені запаси газу в країні дозволяють не тільки почати опалювальний сезон вчасно, а й забезпечити температуру в квартирах на рівні минулих років.