На Тернопільщині вже діють 56 стаціонарних пунктів вакцинації проти COVID-19. Оновлений перелік

У Тернопільській області з 28 квітня працюють вже 56 пунктів щеплення, у яких можна вакцинуватися від COVID-19.

До цього часу – діяли 28 стаціонарних пунктів вакцинації проти COVID-19 у центрах первинної медико-санітарної допомоги в Тернопільській області. Усі вони розташовані в закладах охорони здоров’я, що надають медичні послуги, й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Наразі тривають 1 і 2 етапи вакцинації проти COVID-19.

Є кілька способів зареєструватися на вакцинацію:

через сімейного лікаря, або шляхом дзвінка в реєстратуру амбулаторного закладу;

через за стосунок «Дія» (зареєструватися через смартфон, завантажте мобільний застосунок Дія 2.0 за посиланням https://go.diia.app та авторизуйтеся в ньому. У застосунку можна авторизуватись через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.);

через портал Дія https://diia.gov.ua за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад податкової) чи BankID);

через національний контакт-центр МОЗ, зателефонувавши на номер 0 800 60 20 19.

Дізнайтеся більше про вакцинацію від COVID-19 на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Записатись на вакцинацію (якщо ви у пріоритетній групі) можете, зателефонувавши до найближчого пункту щеплення або через сімейного лікаря. Якщо ви не належите до пріоритетних груп вакцинації проти COVID-19, то можете записатися до списку очікування на вакцинацію за допомогою застосунку чи порталу «Дія» або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

№ Назва закладу охорони здоров’я Назва, адреса пункту щеплення 1. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3 Тернопільська область, м.Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 6 2. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ» БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Бережанська АЗП-СМ Тернопільська область, м.Бережани, вулиця Степана Бандери, 21 3. ДАНИЛЬЧУК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ Кабінет загальної практики – сімейної медицини Тернопільська область, Кременецький район, м.Шумськ, вулиця Енергетична, 3А 4. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Центральна АЗПСМ по вул. Д. Пігути, 29 Тернопільська область, м.Чортків, вулиця Д. Пігути, 29 5. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №6 Тернопільська область, м.Тернопіль, вулиця Петриківська, 25А 6. КНП «МЕЛЬНИЦЕ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Черговий кабінет Тернопільська область, смт. Мельниця-Подільська, вулиця Незалежності, 24 7. КНП ШУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ШУМСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини міста Шумськ Тернопільська область, м.Шумськ, вулиця Енергетична, 1 8. КНП «ЗАЛІЩИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Заліщицька АЗПСМ Тернопільська область, м.Заліщики, вулиця С.Бандери, 86 9. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» Конюхівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Тернопільська область, Тернопільський район, с.Конюхи, вулиця Центральна, 106 10. КНП «СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ АЗПСМ Скала-Подільська Тернопільська область, Чортківський район, смт. Скала-Подільська, вулиця Грушевського, 103 11. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПІДГАЄЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Староміська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Тернопільська область, Тернопільський район, с.Старе місто, вулиця Бережанська, 4 12. КНП «ЗБОРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»’ ЗБОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини м.Зборів Тернопільська область, м.Зборів, вулиця Козацька, 49 13. КНП ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Теребовлянська АЗПСМ №1 Тернопільська область, м.Теребовля, площа Шевченка, 1 14. КНП «ВЕЛИКОГАЇВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ КНП Великогаївська АЗПСМ Тернопільська область, Тернопільський район, с.Великі Гаї, вулиця Галицька, 113 15. КНП «ЗАВОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ» ЗАВОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Амбулаторія ЗПСМ с.м.т.Заводське Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вулиця Галицька, 7 16. КНП «ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАЛОЗЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Комунальне некомерційне підприємство «Залозецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Залозецької селищної ради Тернопільська область, смт. Залізці, вулиця Шевченка, 56 17. КНП ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Золотниківська АЗПСМ Тернопільська область, с.Золотники, вулиця Містечко, 58 18. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №8 Тернопільська область, м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 72 19. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №11 Тернопільська область, м.Тернопіль, вулиця Романа Купчинського, 14 20. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» Козівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Козова, вулиця Зелена, 19 21. КНП «ВИШНІВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ВИШНІВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Комунальне некомерційне підприємство «Вишнівецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишнівецької селищної ради Тернопільська область, смт. Вишнівець, вулиця Замкова, 2 22. КНП «ЗБАРАЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с.Доброводи Тернопільська область, с.Доброводи, вулиця Шкільна, 1А 23. КНП «ГУСЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини м. Хоростків Тернопільська область, Чорківський район, м.Хоростків, вулиця Богдана Лепкого, 5 24. КНП ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Ласковецька АЗПСМ ТЕРНОПІЛЬСЬКА область, село ЛАСКІВЦІ, вулиця Центральна, 110 25. КНП «БАВОРІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Баворівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Тернопільська область, Тернопільський район, с.Баворів, вулиця Лесі Українки, 10 26. КНП «КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АЗПСМ м.Кременець Тернопільська область, м.Кременець, вулиця Горбача, 1 27. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» Купчинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини Тернопільська область, Тернопільський район, с.Купчинці, вулиця Франка, 57 28. КНП «ГУСЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини м. Копичинці Тернопільська область, Чортківський район, м.Копичинці, вулиця Шевченка, 106 29. КНП «ГУСЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини смт. Гримайлів Тернопільська область, смт. Гримайлів, вулиця Полуботка, 14 30. КНП «АМБУЛАТОРІЯ, ГРУПОВА ПРАКТИКА СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м.Скалат Тернопільська область, м.Скалат, вулиця Л.Українки, 3 31. КНП «ЗБАРАЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №1 м.Збараж Тернопільська область, м.Збараж, вулиця Павлова, 2 32. КНП «ЛАНОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» АЗПСМ м.Ланівці Тернопільська область, м.Ланівці, вулиця Шевченка, 30 33. МИКОЛЮК ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА Медичний кабінет Тернопільська область, Чортківський район, м.Борщів, вулиця Степана Бандери, 95 34. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ АЗПСМ смт. Підволочиськ Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Підволочиськ, вулиця Патріарха Мстислава , 102 35. КНП «СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ АЗПСМ с. Гуштин Тернопільська область, Чортківський район, с.Гуштин, вулиця Пісні, 22 36. КНП «ЗАЛІЩИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Товстенська АЗПСМ Тернопільська область, смт. Товсте, вулиця Робітнича, 1 37. КНП ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини м. Тернопіль Тернопільська область, м.Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 9 38. КНП «КОЗЛІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КОЗЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Козлівська АЗПСМ Тернопільська область, смт. Козлів, вулиця Заводська, 32/1 39. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ МЕДІКУС №2» Амбулаторія 2 Тернопільська область, м.Тернопіль, вулиця Миру, 3 А 40. КНП ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Мишковичі Тернопільська область, с.Мишковичі, вулиця Надрічна , 25 41. ГЕРАСІЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ Кабінет сімейного лікаря ФОП Герасій В.Д. Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Підволочиськ, вулиця Данила Галицького, 9 42. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 5 Тернопільська область, м.Тернопіль, вулиця Волинська, 40 43. КНП ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Микулинецька АЗПСМ Тернопільська область, смт. Микулинці, вулиця Поштова, 2б 44. КНП «АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ СКОРИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» КНП «Амбулаторія ЗПСМ Скориківської сільської ради», Тернопільська область, Тернопільський район, с.Нове село, вулиця Франка, 54 45. КНП «БОРЩІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АЗПСМ с.Іване-Пусте КНП «ЦПМСД» Борщівської МР Тернопільська область, Чортківський район, с.Іване-Пусте, вулиця Шевченка, 65 46. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БАЙКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Байковецької сільської ради Тернопільська область, с.Шляхтинці, вулиця Джерельна, 1 47. КНП ШУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ШУМСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Великі Дедеркали Тернопільська область, Кременецький район, с.Великі Дедеркали, вулиця Обори, 1 48. КНП «ГУСЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини смт. Гусятин Тернопільська область, Чортківський район, смт. Гусятин, вулиця Богдана Лепкого, 1 49. КНП «МОНАСТИРИСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» МОНАСТИРИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Монастириська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Тернопільська область, м.Монастириська, вулиця Шевченка, 29 50. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Кабінет лікаря загальної практики-сімейного лікаря Бучацької центральної АЗПСМ Тернопільська область, Чортківський район, м.Бучач, вулиця Галицька, 40 51. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №14 Тернопільська область, м.Тернопіль, бульвар П.Куліша, 7а 52. КНП «БОРЩІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АЗПСМ м.Борщів КНП «ЦПМСД» Борщівської МР Тернопільської області Тернопільська область, Чортківський район, м.Борщів, вулиця Степана Бандери, 108 53. КНП «КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АЗПСМ м. Почаїв Тернопільська область, Кременецький район, м.Почаїв, вулиця Шевченка, 14 54. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЛИНДЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ» Колиндянська амбулаторія ЗПСМ Тернопільська область, с.Колиндяни, вулиця Здоров’я , 11 55. КНП «КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АЗПСМ с.В.Бережці Тернопільська область, Кременецький район, с.Великі Бережці, вулиця Л.Українки, 34 56. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БАЙКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ АЗСПМ с.Ступки Тернопільська область с.Ступки, вулиця Тернопільська , 55