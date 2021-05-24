«Перешкоджання діяльності та рейдерське захоплення»: керівниця аптеки №78 дала оцінку резонансному інциденту (фото, відео)

Наприкінці минулого тижня в приміщенні аптеки №78, що на вул. Руській, виконавча служба описувала майно. При цьому в закладі навіть ломом виламали двері.

Інцидент коментує керівниця аптеки Ольга Жеруха, якої на момент інциденту не було В Тернополі.

«Перебуваючи у відпустці, мені важко в повному обсязі оцінити ситуацію, яка відбувається у нашому комунальному закладі. Але зі слів співробітників та спостерігаючи по камерах відеоспостереження, я глибоко стурбована тим, що відбувається навколо комунального підприємства обласної ради. Мене непокоїть байдужість керівництва обласної ради. Також мене непокоїть, що керівник міського КП “Підприємство матеріального-технічного забезпечення” Фляк Олег Олегович керує процесом беззаконня, в який залучені працівники поліції, поліції охорони та інших органів. Тоді як грубо порушується законодавство, здійснюється перешкоджання ведення підприємницької діяльності недопуск працівників до робочих місць, перешкоджання відпуску лікарських препаратів важкохворим людям, які потребують термінових операцій, відпуск людей по пільгових рецептах», – зауважила Ольга Жеруха.

Вона висловила здивування тим, що правоохоронці узгоджували з Фляком, чи можуть працівники аптеки продавати ліки відвідувачам.

«Тоді як пан Фляк не має відношення ні до приміщення, ні до того, що у приміщенні знаходиться, а займається рейдерським захопленням приміщення при замовченні ситуації поліцією та місцевою владою», – дала свою оцінку подіям резонансним подіям керівниця аптеки.

Вона також уже звернулася у соцмережах до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, аби він відреагував на те, що відбувається в Тернополі. Окрім цього, заклад скерував офіційне колективне звернення до президента України Володимира Зеленського, якого просять вивчити ситуацію та забезпечити діяльність аптеки.