На Тернопільщині затримали водіїв, які встановили антирекорд по вжитому алкоголю

Першого водія автомобіля Volkswagen інспектори зупинили за порушення ПДР на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине. Спілкуючись з водієм, охоронці порядку виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Другого кермувальника автомобіля Daewoo, патрульні виявили, отримавши повідомлення на спецлінію 102. Заявник розповів, що вищевказаний водій, ймовірно, перебуває в стані сп’яніння, адже рухається вулицями міста та зухвало порушує ПДР.

Інспектори оперативно розшукали та зупинили ймовірного правопорушника. Під час спілкування з кермувальником, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

В обох випадках водії пройшли огляд на стан сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним, прилад Драгер зафіксував показники, що перевищували вимірювальний діапазон приладу.

На нетверезих водіїв інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортними засобами.