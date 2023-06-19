На Тернопільщині мотоцикліст, після зіткнення з електроопорою, потрапив у лікарню

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 червня в с. Байківці Тернопільського району. Близько 19.00 годин водій мотоцикла «SHINERAY», проїжджаючи по сільській дорозі, не впорався з керуванням «залізного коня» та допустив зіткнення з електричною опорою.

Внаслідок аварії, 44-річний житель м. Тернопіль, отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.