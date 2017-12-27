На тернопільську СБУ зійшов благодатний вогонь (фото)

Вифлеємський Вогонь Миру передали тернопільські пластуни у обласне управління Служби безпеки України.

Юні скаути Тернопільського Пласту розповіли правоохоронцям про традицію “скаутської естафети” та поділилися із співробітниками спецслужби різдвяним символом любові, миру й добра. Вогонь у пластнунів прийняв керівник управління Віталій Найда.

До самісіннького Різдва Вогонь Миру палатиме у каплиці Святого Юрія Переможця, розташованій на території УСБУ, аби кожен правоохоронець міг принести у свою домівку до Святої Вечері лампадку із благодатним вогнем.