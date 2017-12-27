Тернопільські патрульні затримали жінку, яка намагалась викрасти гроші

26 грудня, близько 13-ї години, патрульним надійшло повідомлення про те, що в його квартирі на вулиці Фабричній перебуває невідома жінка.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори виявили 22-річну жительку міста Івано-Франківськ, яка шляхом вільного доступу (зайшла через відчинені двері) проникла до квартири де намагалась викрасти 200 гривень, проте не змогла, оскільки її на гарячому застав заявник. Поліцейські доставили жінку до відділку поліції та передали слідчим.

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