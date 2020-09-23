На вул. Генерала Тарнавського у Тернополі висадять акацію та червоний дуб

На вул. Генерала Тарнавського тривають роботи з розширення проїжджої частини від просп. Злуки до вул.Київської. Наразі на об’єкті влаштовують електроопори контактної мережі.

Як зазначає головний інженер відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Ярослав Копча, 16 електроопор контактної мережі вже встановлено, ще 8 – у процесі облаштування.

«Оскільки проїжджа частина буде розширена від 2,3 до 2,6 метри вздовж усієї вулиці, то на цій ділянці планується видалення деяких зелених насаджень, – розповідає Ярослав Копча. – Після облаштування додаткової проїжджої смуги, вздовж дороги будуть висаджені нові зелені насадження – акацію та червоний дуб».

Нагадаємо, що до 20 жовтня на вул. Генерала Тарнавського, у зв’язку з ремонтними роботами, можливе часткове перекриття рух транспорту.