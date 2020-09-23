Покинуті та забуті машини у Тернополі евакуюватимуть на арештмайданчик

23 вересня на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься демонтажем покинутих та забутих автомобілів у Тернополі.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, неодноразово від мешканців Тернополя до міської ради надходили звернення щодо покинутих автомобілів, які знаходяться на прибудинкових територіях чи на зелених зонах, оскільки вони створюють незручність для обслуговуючих організацій при наданні послуг з утримання будинку, а також усім мешканцям будинку.

«З метою регулювання даного питання, відтепер у Тернополі створена спеціальна комісія, яка буде виявляли такі автомобілі, виконувати усі дії для встановлення власника та зобов’язання його забрати транспортний засіб. У випадку, якщо ці дії не допоможуть, тоді такі автомобілі будуть евакуйовуватися на арештмайданчик міста Тернополя», – додає Сергій Надал.

До слова, інформувати про покинуті автомобілі можна муніципальну інспекцію за номером телефону +38 073 015 1481(Viber)