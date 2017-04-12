Навіщо у тернопільському парку ще одна дорога?

З початку березня у Тернополі розпочалася реконструкція входу у парк ім.Т.Шевченка. Відповідно до проектно-кошторисної документації, у парку заплановано облаштувати нове покриття, відремонтувати підпірну стінку, оновити зовнішнє освітлення, фасад будинку на вул. Грушенвського, 9 та встановити перголу.

Облаштовують у парку також технічний заїзд. Зі слів головного спеціаліста управління ЖКГ Миколи Лесіва, у парку обов’язково повинен бути такий технічний заїзд.

«Минулого року була проведена реконструкція ділянки набережної Тернопільського ставу і тепер там категорично заборонено їздити вантажівкам. Відповідно до усіх вимог, у парку повинен бути ще один технічний заїзд для того, щоб вивозити сміття, гілля, скошену траву, щоб, у випадку небезпеки, там могли проїхати машини рятувальників або ж інший спецтранспорт».

Нагадаємо, що після реконструкції у парку буде збільшено кількість зелених зон на 670 кв.м., облаштовано газонів з посівом трави на площі майже 1000 кв.м. та висаджено 29 нових дерев