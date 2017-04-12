Поліцейські “відчиталися” за перші три місяці роботи у Тернополі

Криміногенна ситуація на території Тернопільської області стабільна, поліцейські готові нести службу та боротися зі злочинністю – в цьому запевнив представників “четвертої влади” начальник ГУНП краю Олександр Богомол.

Під час прес-конференції головний поліцейський Тернопілля розповів про роботу його відомства за перших три місяці 2017 року.

Олександр Богомол наголосив, що поліція відкрита та готова завжди співпрацювати з журналістами та громадськими активістами.

– За перший квартал цього року кількість злочинів, у порівнянні з 2016-м, зросла на 9,6%. Цей ріст фіксувався за рахунок розкритих латентних злочинів, скоєних раніше. Поки йшла реорганізація, провадження розслідувалися не так, як хотілося, був некомплект оперативників, слідчих та інших працівників. Проте уже цього року ситуація стабілізувалася і Тернопільська область знаходиться на третьому місці по розкриттю злочинів.

До кримінальної відповідальності за три місяці 2017 року притягнули 660 осіб. За словами Олександра Богомола, на території нашої області на 20% зросла кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Проте їхнє розкриття становить 42%, а це більше,ніж минулого року на 12 відсотків.

У першому кварталі поточного року зареєстровано два вбивства, 297 фактів легких і шість тяжких тілесних ушкоджень, де три завершилися смертю. Не тішить правоохоронців і ситуація з крадіжками – за перших три місяці їх було 1013.

– Майнові злочини на території міста та області різноманітні – це 42 випадки крадіжок велосипедів, 65 – з квартир, 56 – злочини, скоєні кишеньковими злодіями. Зареєстрували правоохоронці 94 крадіжки з магазинів, 118 з транспортних засобів.

Олександр Богомол закликає мешканців Тернопільщини ретельніше ставитися до власного майна, берегти його і не залишати без нагляду, а особливо у салонах автотранспорту. Злодії ніколи не зволікають і як тільки випадає нагода – забирають усе, що погано лежить.

Зросла у січні-березні на 49% і кількість шахрайств. Задокументували оперативники і два факти по торгівлі людьми, 22 щодо звідництва та сутенерства. На 34 відсотка збільшилася кількість фактів незаконного поводження та зберігання зброї. Зареєстрували працівники поліції 7 розбоїв та 49 грабежів. Не втішною залишається ситуація з дорожньо-транспортними пригодами.

Задоволений Олександр Богомол новоствореним відділом по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Він запрацював у січні цього року.

– Якщо порівняти 2016 рік, коли за три місяці задокументували лише три випадки збуту наркотиків, то цього року за аналогічний період кількість збільшилася до двадцяти восьми. Роботи у оперативників вистачатиме. Ми розуміємо, що більшість майнових злочинів скоюють наркозалежні особи. Я сподіваюся, що завдяки роботі цього відділу кількість злочинів знизиться.

Олександр Богомол запевнив, що він та його підлеглі робитимуть усе від них можливе, аби криміногенна ситуація в Тернополі та області покращилася, а мешканці й гості міста почувалися в безпеці.