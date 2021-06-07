Нечуване нахабство, – у Тернополі підробили приватизаційні документи на історичну будівлю вартістю понад 30 млн. грн.

Підробив приватизаційні документи на історичну будівлю у м. Тернополі вартістю понад 30 млн грн – підозрюють інспектора ДАБІ

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору будівельного нагляду інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Тернопільській області, який вніс завідомо неправдиву інформацію про виконані роботи з реконструкції будівлі колишньої залізничної лікарні в м. Тернополі (ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що інспектор ДАБІ, достовірно знаючи, що обсяг робіт не був виконаний в повному обсязі, склав та видав офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі та можливість прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Нагадаємо, до суду вже скеровані обвинувальні акти щодо двох осіб, причетних до спроби незаконної приватизації комунального майна вартістю понад 30 млн грн.

Триває слідство, що здійснюється слідчими третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові за оперативного супроводу працівників СБУ в Тернопільській області, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.