14:49 | 7.06.2021
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Тернопільщина 

Тернопільські волонтери врятували лелеченят, в яких обвалилося гніздо (фото)

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Днями в одному з сіл Підволочиського району обвалилася опора, на якій лелеки збудували гніздо.

Місцеві мешканці викликали зоозахисників. Вночі волонтери виїхали на місце, щоб врятувати птахів.

На жаль, деякі лелеченята загинули, втім трьох вдалося врятувати. Дорослі лелеки так і не з’явились.

«Прочитавши всю інформацію про них, волонтери змогли погодувати та напоїти пернати. Наступного дня показали їх лікарю. Вчора завезли у Львів», – йдеться на фейсбук-сторінці ГО «Ноїв Ковчег».

Пташенят передали в «Домівку Врятованих Тварин», де їх доглядатимуть.

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