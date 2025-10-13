“Заблокували, не давали їсти”: тернопільські цивільні на добу в полоні у військових. Подробиці

«Їсти і пити не давати, до авто не підходити» — закликають перехожих люди в камуфляжі з балаклавами на обличчях, які заблокували автомобіль із цивільними й тримають тут уже понад добу. Перехожі вступають у словесну суперечку з ними, поступо підтягуються люди. Зав’язується конфлікт, протестувальників стає все більше.

Журналісти «20 хвилин» перебувають на місці події. Ми з’ясували, що дані на відстрочку чи бронювання наразі не підтягуються в «Резерві» чоловіка. Хоча, за словами рідних і адвокатки, він має на це право. Розказуємо, що відбувається.

Понад добу особи у військові формі у присутності поліції блокують автомобіль з цивільними біля торгового центру «Орнава», під колеса поставили металеві «їжаки». Як з’ясували журналісти редакції «20 хвилин», у салоні перебувають 49-річний футболіст і тренер Сергій Задорожний та його дружина Наталія. Удома на подружжя чекає двоє маленьких дітей.

Як вдалося з’ясувати журналістам, водій заблокованого авто — з жовтня 2020 року до червня 2023 року був спортивним директором «Ниви» Тернополя. На даний момент, за розповідями знайомих і дружини, є викладачем у навчальному закладі, однак лише подав документи на відстрочку, тож дані ще не підтягнулися в «Резерві».

«Хочемо додому, до дітей»

— Мій знайомий повідомив, що його заблокували, спочатку було два буси, один синій, один ось цей червоний спереду, і ззаду його заблокували, він не міг виїхати. Передзвонив до дружини, та під’їхала з дому, у них двоє маленьких дітей. Поліції за ці дні була купа, вони міняються, але на наші звернення не реагують. А люди стільки часу там закриті, і ніякі органи, ніхто їм взагалі не може допомогти, — розповідає колежанка родини.

Журналістка спробувала дістатися до авто. У привідчинене вікно відповіла дружина водія.

— Мого чоловіка вчора (12 жовтня — прим. авт.) затримали біля магазину, попросили пред’явити документи. Він показав їм «Резерв», у розшуку не перебуває, працевлаштований у гімназії. У нього ще немає відстрочки, тому що військкомат не видав документи, — розповіла вона «20 хвилин».

Далі жінка продовжує: «Ми дуже хочемо додому, хочемо до дітей. Ми просили, щоб нам дали повістку. І ми з усіма документами підемо в ТЦК».

Але, як відповіли журналістам чоловіки у військовій формі, «вони хочуть доставити водія у ТЦК для з’ясування всіх даних». На питання — звідки вони, кажуть, що з ТЦК, і всі питання до керівництва.

ТЦК: «Ми тут ні до чого»

Журналісти «20 хвилин» звернулися за коментарем до Тернопільського обласного ТЦК та СП. Ми запитали, хто саме працює біля «Орнави» та з яких причин чоловіка заблокували в автівці.

Там кажуть, що їхніх «працівників тут немає». Хто ж тоді ці люди у військовій формі та балаклавах – не розголошують.

У поліції також— як води у рота набрали. Кажуть, що вони «забезпечують громадський порядок», щоб не було сутичок між військовими та цивільними. Якщо ТЦК офіційно заявляє, що це не їхні працівники блокують авто, тоді хто? І який порядок тут забезпечують поліціцейські, які, судячи з того, що побачили журналісти на місці події, точно знають, хто «тут працює», адже ніяких дій зі встановлення осіб у формі не здійснюють.

Збирається натовп людей

Станом на момент публікації, біля торгового центру не розходиться натовп перехожих. Люди скандують і вимагають представитися осіб у формі.

Дружина водія, як переконалися журналісти, з авто виходила і поверталася назад.

Люди дзвонять на гарячі лінії та звертаються до служб, але, за їхніми словами, ні поліція, ні інші структури не дають ніякої відповіді.

Журналісти «20 хвилин» отримали коментар адвокатки заблокованого в авто чоловіка.

— Військово-облікові дані мого клієнта в нормі. Він має право на відстрочку, однак дані про це поки що не підтягнулися в «Резерві». Це технічне питання, адже навчальний заклад уже двічі подавав його документи на бронювання, — пояснила адвокатка Марія Скакун.— Паралельно ми подали заяву на відстрочку, оскільки викладачі закладів фахової передвищої освіти мають на це право. Відмови від ТЦК не було, тож зараз очікуємо на підтвердження. Сьогодні знову подали поштою.

За словами пані Скакун, вони намагаються з’ясувати, хто утримує її підзахисного в авто уже понад добу.

— Йому заблокували рух. Біля машини стоять люди у балаклавах, які назвалися представниками Борщівського ТЦК. Один із них сказав це мені, але я не можу підтвердити, чи то справді так, — продовжує.

Адвокатка додає, що вона разом із дружиною, пані Наталією, уже звернулися до поліції із заявами про незаконне перешкоджання утримання. Патрульні приїжджали на місце та зафіксували звернення, проте подальших дій не вчиняли.

Хто люди у балаклавах?

Журналісти «20 хвилин» отримали інформацію від власних перевірених джерел, про те, що «рекрутинг» у Тернополі впродовж кількох тижнів проводять бійці однієї із бригад. Раніше ми вже розказували про кілька випадків такої «вуличної мобілізації», як, наприклад про сутичку біля набережної Тернопільського ставу, чи погоню за автомобілем та вибиті вікна, або ж про стрілянину по шинах цивільного авто. І всі ці випадки пов’язує присутність осіб у військовій формі та балаклавах. До речі, як ми помітили, багато з них ходять у звичайних спортивних кросівках, кедах та кольорових шкарпетках на показ, що дивує.

Як обмовилися раніше у ТЦК, «припускають, що це не працівники ТЦК, бо саме вони ходять в «пікселі і без балаклав». Мовляв, бригади напряму можуть займатися рекрутингом. І ось це, схоже, і є одна з таких операцій.

Джерела редакції повідомляють, що до цих подій можуть бути причетні вихідці громадської організації, яка є частиною та ідейним крилом однієї із бригад (нам точно відомо якої — прим. Авт.). Журналісти звернулися до пресслужби, аби отримати підтвердження або спростування цієї інформації. Втім, пресофіцерка каже, самостійно коментувати таке не буде, порадила написати запит.

У рекрутингових центрах різних бригад нас запевнили: «що жоден військовий підрозділ, окрім ТЦК та СП, не має повноваження здійснювати оповіщення та проводити мобілізаційні заходи серед цивільного населення».

Як має відбуватися рекрутинг?

У коментарі для «20 хвилин» місцева адвокатка Олена Степанова пояснила деталі рекрутингу та саму процедуру законного оповіщення військовозобов’язаних.

— Перевіряти документи мають право виключно поліцейські або представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які уповноважені вручати повістки, — каже Олена Степанова. — У прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України додатково перевіряти військово-облікові документи можуть представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби.

Уповноважений представник ТЦК та СП зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові, посаду, а також пред’явити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина України (посвідченням офіцера, військовим квитком), каже адвокатка.

— Отже, військовозобов’язаний повинен показати військово-облікові документи уповноваженій особі ТЦК та СП — після представлення та показу посвідчення, — каже Олена Степанова. — Посвідчення має бути саме уповноваженої особи вручати повістки, а не просто посвідчення службової особи ТЦК та СП. Лише у разі порушення військовозобов’язаним правил військового обліку старший групи оповіщення пропонує громадянину прослідувати до районного (міського) ТЦК та СП, для чого оформляє та виписує повістку, в якій, відповідно, має бути зазначене, у зв’язку із чим військовозобов’язаного запрошують до ТЦК та СП.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється від отримання повістки, то про це складається акт, зазначила адвокатка.

Положення про центри рекрутингу ЗСУ затверджене Постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 564. У п.5 прописані завдання, покладені на Центр рекрутингу, які займаються відбором громадян, придатних до військової служби за контрактом чи під час мобілізації. Вони уточнюють військово-облікові дані, проводять співбесіди, тестування та супроводжують кандидатів на медкомісію. Також центри популяризують службу через агітацію, інформаційні кампанії та співпрацю зі ЗМІ. Їхнє завдання — допомогти людині обрати військову спеціальність, підготувати документи та направити у відповідну частину чи навчальний центр.

Законодавство передбачає, що затримувати військовозобов’язаного може лише поліцейський, який входить до складу групи оповіщення у випадку, якщо цей військовозобов’язаний відмовляється прослідувати до ТЦК та СП, пояснила адвокатка Олена Степанова.

— У разі такого затримання обов’язково складається протокол адміністративного затримання, повідомляються родичі або керівництво підприємства, де працює затриманий та повідомляється центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, пояснила Олена Степанова.

Бойові підрозділи не уповноважені проводити мобілізаційні заходи, зазначає адвокатка. І вони не мають бути під час рекрутингу чи інших заходів у тиловому місті.