Ольгу Ліщинську звільнили з посади керівниці податкової Тернопільщини — заява Гончаренка

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що керівницю Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області Ольгу Ліщинську звільнили після засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК).

Про це нардеп написав у своєму дописі у Facebook.

За словами Гончаренка, минулого тижня він проводив у Тернополі засідання ТСК, під час якого разом із представниками бізнесу розглядав ситуацію у відносинах підприємців із податковою службою. Депутат зазначив, що до роботи комісії було багато запитань, однак Ольга Ліщинська на засідання не прийшла.

«А тепер її звільнено», — написав Гончаренко.

Нагадаємо, 15 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області. За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів могли систематично отримувати неправомірну вигоду від представників бізнесу. Зокрема, йшлося про 75 тисяч євро, отриманих упродовж весни та літа 2026 року, а також вимагання 11,5% від суми бюджетного відшкодування ПДВ.

У цій справі підозри повідомили двом посадовцям. У повідомленні НАБУ та САП, оприлюдненому 15 вересня, йшлося про заступницю начальника обласного управління та керівника територіального підрозділу.