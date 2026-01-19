На Тернопільщині зникла Ольга Андрійчук!
Увага
РОЗШУК БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОЇ ЛЮДИНИ
Відділення поліції №2 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розшукує безвісти зниклу громадянку:
Андрійчук Ольгу Луківну,
21.07.1967 року народження,
жительку с. Панасівка, Залозецької ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області.
Просимо жителів усіх регіонів України надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування Андрійчук О. Л.
Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомте за телефоном:
(03540) 2-12-45
або на спецлінію 102 (цілодобово)