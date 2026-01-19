19:51 | 19.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

На Тернопільщині зникла Ольга Андрійчук!

❗️Увага❗️

🔎 РОЗШУК БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОЇ ЛЮДИНИ

Відділення поліції №2 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розшукує безвісти зниклу громадянку:
Андрійчук Ольгу Луківну,
21.07.1967 року народження,
жительку с. Панасівка, Залозецької ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області.
Просимо жителів усіх регіонів України надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування Андрійчук О. Л.
Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомте за телефоном:
📞 (03540) 2-12-45
або на спецлінію 📞 102 (цілодобово)

 

