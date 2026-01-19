На Тернопільщині зникла Ольга Андрійчук!

Увага РОЗШУК БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОЇ ЛЮДИНИ

Відділення поліції №2 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розшукує безвісти зниклу громадянку:

Андрійчук Ольгу Луківну,

21.07.1967 року народження,

жительку с. Панасівка, Залозецької ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області.

Просимо жителів усіх регіонів України надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування Андрійчук О. Л.

Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомте за телефоном:

(03540) 2-12-45

або на спецлінію102 (цілодобово)