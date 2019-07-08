Олігарху з Тернопільщини загрожує 80 років американської тюрми

Дмитру Фірташу загрожує 80 років американської тюрми. І схоже, підкидні карти з рукава та з-під столу у вирішальній грі проти Верховного Суду Австрії не дали результатів. А відтак, відповідним рішенням екстрадиція пана Фірташа до США отримала зелений сигнал.

Гліб Канєвський прокоментував цю ситуацію. Далі – пряма мова ⬇️

“Те, що українського олігарха, який вважається всесильним в Україні, будуть судити за законодавством США і цей олігарх буде відправлений до цієї країни, – є красномовним сигналом усім українським олігархам про те, що червону лінію перейдено, і більше жодному з них краще не намагатися взяти під контроль владу в країні. Фірташ завжди входив у вузький пул впливових осіб в країні разом з іншими олігархами – Ахметовим, Коломойським, і відповідно Україна, як держава. не могла себе захистити від потужного олігархічного впливу. Олігархи контролюють майже всі ЗМІ, народних депутатів, які приймають потрібні закони, мають своїх міністрів, які регламентують діяльність бізнесу в різних галузях. Оскільки США боролися за Фірташа з початку 2014 року, то думаю там поставили собі за ціль – показати всім олігархам України, що до них дотягнуться, якщо вони спробують узурпувати державну владу в Україні за допомогою власних ресурсів. Це фактично камінь у сторону всіх інших олігархів, щоб вони не заважали проведенню реформ, які зроблять Україну незалежною і сильною, не заважали роботі НАБУ, САП, інших антикорупційних органів, скороченню частки державного сектору, тобто продажу і корпоратизації державних підприємств, які є одними з найбільших корупційних дірок тощо…”