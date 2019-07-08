На Тернопільщині археологи розкопали унікальне поховання, якому 3,5 тисячі років (відео)

У селі Кордишів, що на Шумщині, археологи разом зі студентами-істориками проводять археологічні розкопки. Вчора там знайшли унікальні поховання.

Одне із них – поховання часів Комарівської культури, якому понад 3,5 тисячі років тому. В могилі – п’ять скелетів, похованих у позі ембріонів. Науковці припускають, це родина. Також знайшли деякі речі тих людей.

Ще одна могила – часів Київської Русі. У ній останки підлітка, ймовірно хлопця, – йдеться у сюжеті UA:Тернопіль.

У цих розкопках беруть участь двоє археологів: Василь Ільчишин з інституту археології Національної академії наук України та Марина Ягодинська з Тернополя. З ними проходять практику 15 студентів-істориків Тернопільського педуніверситету і доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії ТНПУ ім. Гнатюка Володимир Кіцак.

Згодом знахідки відправлять до інституту археології для подальших досліджень. Бронзові предмети віддадуть у Шумський краєзнавчий музей.