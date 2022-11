Олімпійська книга в бібліотеках Тернополя

Сьогодні Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека – Прочитай. Книгозбірня поповнилась олімпійською літературою📚

В рамках Всеукраїнського проєкту “Олімпійський куточок”, що реалізується НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team, Олександр Хома, як стипедіат #НОК_України передав набір книг Марії Булатової, Сергія Бубки, Миколи Платонова про Олімпійську спадщину, олімпійський рух в системі гуманітарної освіти, енциклопедії з видів спорту❤️

Місцевий осередок Національного Олімпійського комітету України в Тернопільській області створив “Олімпійський куточок” ще в одній бібліотеці нашого міста. Впевнені, що ці затребувані та цікаві олімпійські видання віднині радуватимуть і допитливих читачів міста Тернополя 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️