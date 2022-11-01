Гель для душа: свойства и особенности выбора

Идеальным уходовым средством для регулярных гигиенических процедур является гель для душа. Он представлен в широком ассортименте, отличается производителем, объемом, составом, ароматом, применением и другими параметрами. Производители выпускают этот продукт для мужчин, женщин, детей и для разных типов кожи.

Свойства и состав гелей для душа

В отличие от обычного мыла гель для душа от everocher не сушит кожу и не вызывает аллергических реакций. К главным свойствам и преимуществам этого удобного и популярного средства относят следующее:

мягкая формула;

экономичность;

приятный аромат;

простое применение;

отличные пенящиеся свойства;

демократичная стоимость и большое разнообразие.

Благодаря особой формуле гели для душа сохраняют природный рН баланс кожи, и это одно из неоспоримых преимуществ геля.

При выборе геля для душа следует обращать внимание не только на аромат и привлекательность упаковки, но и другие факторы. К ним относят надежность производителя, безопасность компонентного состава, свойства, назначение и т.д.

В составе не должно быть SLS и SLES, особенно вредны эти компоненты для чувствительной кожи. Без ПАВ не обойтись, но они должны быть мягкими, а не агрессивными. Они очищают кожу от остатков макияжа, жирного блеска и прочих загрязнений.

Какие бывают гели для душа?

Выбирая гели для душа от yves rocher duş kremi, стоит обращать внимание на назначение и компонентный состав. Они бывают для женщин и мужчин, а также отдельно для детей. Отличаются не только ароматом, но и составом.

Учитывая эффект и воздействие на кожу, различают такие виды гелей для душа:

увлажняющие;

антицеллюлитные;

тонизирующие;

антибактериальные;

антивозрастные;

расслабляющие;

кремовые и пр.

Огромное разнообразие гелей позволяет легко подобрать средство для определенного типа кожи и с учетом потребностей каждого человека.

Например, в состав увлажняющих гелей входят специальные компоненты для увлажнения кожи, среди которых витамин Е, растительные экстракты и масла. Антицеллюлитные имеют в своем составе разные разогревающие вещества, которые способствуют эффективной борьбе с подкожными отложениями.

Тонизирующие имеют приятный аромат, они поднимают настроение с утра и на целый день, бодрят и освежают. Антибактериальные гели предназначены для жирной/комбинированной кожи, а в их состав входит цинк, фруктовые кислоты, масло чайного дерева и др.

Антивозрастные гели интенсивно увлажняют кожу и сохраняют влагу, образуя тонкую невидимую пленку. Для очищения и релаксации применяются особые расслабляющие гели, они помогут расслабиться после тяжелого трудового дня.

Кремовые создают густую пену и имеют приятный аромат, позволяют насладиться в полной мере душевыми процедурами. Для эффективного очищения раз в неделю предлагаются гели с абразивными твердыми частицами. Они отшелушивают кожу, повышая ее эластичность и упругость.