Гель для душа: свойства и особенности выбора
Идеальным уходовым средством для регулярных гигиенических процедур является гель для душа. Он представлен в широком ассортименте, отличается производителем, объемом, составом, ароматом, применением и другими параметрами. Производители выпускают этот продукт для мужчин, женщин, детей и для разных типов кожи.
Свойства и состав гелей для душа
В отличие от обычного мыла гель для душа от everocher не сушит кожу и не вызывает аллергических реакций. К главным свойствам и преимуществам этого удобного и популярного средства относят следующее:
- мягкая формула;
- экономичность;
- приятный аромат;
- простое применение;
- отличные пенящиеся свойства;
- демократичная стоимость и большое разнообразие.
Благодаря особой формуле гели для душа сохраняют природный рН баланс кожи, и это одно из неоспоримых преимуществ геля.
При выборе геля для душа следует обращать внимание не только на аромат и привлекательность упаковки, но и другие факторы. К ним относят надежность производителя, безопасность компонентного состава, свойства, назначение и т.д.
В составе не должно быть SLS и SLES, особенно вредны эти компоненты для чувствительной кожи. Без ПАВ не обойтись, но они должны быть мягкими, а не агрессивными. Они очищают кожу от остатков макияжа, жирного блеска и прочих загрязнений.
Какие бывают гели для душа?
Выбирая гели для душа от yves rocher duş kremi, стоит обращать внимание на назначение и компонентный состав. Они бывают для женщин и мужчин, а также отдельно для детей. Отличаются не только ароматом, но и составом.
Учитывая эффект и воздействие на кожу, различают такие виды гелей для душа:
- увлажняющие;
- антицеллюлитные;
- тонизирующие;
- антибактериальные;
- антивозрастные;
- расслабляющие;
- кремовые и пр.
Огромное разнообразие гелей позволяет легко подобрать средство для определенного типа кожи и с учетом потребностей каждого человека.
Например, в состав увлажняющих гелей входят специальные компоненты для увлажнения кожи, среди которых витамин Е, растительные экстракты и масла. Антицеллюлитные имеют в своем составе разные разогревающие вещества, которые способствуют эффективной борьбе с подкожными отложениями.
Тонизирующие имеют приятный аромат, они поднимают настроение с утра и на целый день, бодрят и освежают. Антибактериальные гели предназначены для жирной/комбинированной кожи, а в их состав входит цинк, фруктовые кислоты, масло чайного дерева и др.
Антивозрастные гели интенсивно увлажняют кожу и сохраняют влагу, образуя тонкую невидимую пленку. Для очищения и релаксации применяются особые расслабляющие гели, они помогут расслабиться после тяжелого трудового дня.
Кремовые создают густую пену и имеют приятный аромат, позволяют насладиться в полной мере душевыми процедурами. Для эффективного очищения раз в неделю предлагаются гели с абразивными твердыми частицами. Они отшелушивают кожу, повышая ее эластичность и упругость.