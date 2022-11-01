Воїни подякували благодійникам з Бучаччини за підтримку

Жителі Бучаччини передали на фронт автомобіль, причіп та велику ємність для води.

Військовослужбовці дякують бучачанам за допомогу.

– Щира подяка Трибухівській громаді та голові Ковдрину Олегу Івановичу а також усім хто долучився до придбання автомобільного причепа та ємності для води, які були доставлені до наших позицій. Також безмежно дякуємо директору ТОВ «Бучачагрохлібпром» Попілю Казимиру Ярославовичу за наданий автомобіль, котрий вже більше як пів року забезпечує якісне виконання завдань. Дякуємо Бучачанам та Бучацьким волонтерам за надане майно та продукти харчування. Разом до ПЕРЕМОГИ !Слава Україні ! – написав Сергій Дзюма.