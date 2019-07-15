«Степан Барна довів, що вміє працювати у сильній, потужній команді», – Іванна Климпуш-Цинцадзе

Напередодні парламентських виборів все більше наголошують на тому, щоб виборці голосували свідомо та відповідально. Про це говорить і віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона відзначає, що сьогодні у Верховній Раді України надзвичайно потрібні патріотичні, ідейні, цілісні, фахові люди.

«Це мають бути люди, спроможні забезпечити гідний результат. Степан Барна за час роботи в обласній державній адміністрації продемонстрував, що для нього в пріоритеті розвиток Тернопільщини. Він довів, що вміє працювати у сильній, потужній команді», – зазначила віце-прем’єр-міністр. Також вона підкреслила, що «Європейська солідарність» вміє продукувати гідні результати, яких досягають для добробуту українців.

«Ми надалі будемо рухатися в напрямку вступу до Європейського Союзу та НАТО. Тому Степан Барна і «Європейська солідарність» – наш з вами вибір!», – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.