Обережно – Андрій Палюх: у Тернополі з’явився політичний параноїк

Задовго до місцевих виборів у Тернополі починає вирувати боротьба за… місця в партії. Так, вам не почулося. Щоб потрапити до списку більш-менш притомної партії, молоді політики влаштовують показові виступи у соцмережах, що викликає чимало запитань у пересічних тернополян, в тому числі й одвічні: «хто винен?» і «що робити?» Остання гризня, навколо якої крутилося чимало коментаторів, – непорозуміння між Сороколітом і Турським – кандидатами на вступ у партію «Сила людей» і людиною, яка називає себе чинним керівником обласної організації політсили Андрієм Палюхом. До слова, провладні та свободівській ЗМІ в унісон говорять з чоловіком котрий представляється власником організації і водночас, ні раніше, ні тепер не висловлював будь-якої критики в сторону “Свободи” та міського голови.

Нагадаємо перебіг подій, мінімізуємо оціночні судження, зберемо докупи факти і надамо читачеві право самому зрозуміти, що ж відбувається між політиками.

15 січня колишній «свободівець» Іван Сороколіт у мережі Facebook повідомив про намір свій та Ігоря Турського вступити до лав партії «Сила людей».

– Вважаємо цю молоду, модернову, драйвову та у якійсь мірі романтичну політичну силу – найкращим на сьогодні майданчиком для консолідації людей, які готові братися за ремонт країни, – пише Сороколіт.

Допис зібрав величезну підтримку тернополян, вітання і побажання. І лише один коментар дав зрозуміти, що вигнанцям зі «Свободи» у тернопільській команді не раді.

Наступного дня (16 січня), замість того, щоб зателефонувати претендентам на місце в партії і обговорити подальшу співпрацю, Андрій Палюх з групою підтримки зайшли в офіс І.Сороколіта, де була тільки офіс-менеджер. Чотири особи вимагали «чоловічої розмови» з Сороколітом і Турським, чим налякали дівчину.

17 січня о 10:58 г. у Facebook з’явилося повідомлення А.Палюха про рейдерське захоплення партії. Він назвав Сороколіта і Турського «лисами в овечих шкурах», які втемну просять людей увійти до партії, не погоджуючи з ним.

– При бажанні вступу, як мінімум, політик мав би поспілкуватися з членами даної партії, які живуть у місті, обговорити настрої, бачення, курс, зрозуміти сферу діяльності місцевих членів партії і інше. Якщо політик не спілкується з місцевим колективом і навіть не цікавиться і не знає, це очевидно, що людину цікавить не колектив та розвиток вулиці, міста, країни, а просто рейдерство місцевої організації для подальших темних справ, – пише Палюх.

Цю позицію чомусь підтримав бютівець Василь Деревляний. Чи не дав Василь Тимофійович таким чином зрозуміти загалу, що А.Палюх перетворив нову політсилу на сателіт БЮТу? Усіх коментаторів свого допису, що не підтримали його, автор назвав «помічницями і помічниками, які відпрацьовують зарплату».

Через 2 години на допис зреагував Іван Сороколіт:

– Якщо є хоч одна людина, котра стверджує, що ми говорили щоб вона вступала в партію не для побудови команди, а щоб змінити керівництво або зробити комусь якусь шкоду – наполягаємо пройти разом детектор брехні. Пройшовши непростий шлях в політиці і тепер ганьбитись такими «іграми»?

В обмін люб’язностями між тернопільськими політиками втрутився один з керівників партії Олександр Солонтай.

– Мені незрозумілі ряд тез, котрі озвучуються в публічній сфері окремими членами, які вимагають погоджувати вступ в лави партії з ними персонально, залежно від території. Такого ніколи не було і не буде в справжній партії. Такі дії наносять шкоду іміджу й допомагають олігархічним партіям вождистського типу боротись з «Силою Людей». Тому я буду ініціювати розгляд даного питання на засіданнях центральних органів, – зазначив О.Солонтай.

Апогеєм неджентльменської історії став підхід в кафе до журналістки Тетяни Колеснік, яка була однією з коментаторок посту. Пан Палюх висловив претензії щодо коментаря і сказав, що «не була б вона жінкою, він би з нею говорив по-іншому».

Деякі коментарі стосувались діяльності партії на теренах області, проте залишилися без відповіді. То ж, редакція «Погляду» поцікавилась діяльністю партійної організації. Тернопільська обласна організація «Сили людей» була створена у 2014 р. За цей час на її сторінці у Facebook з’являлися лише вітальні дописи з державними і релігійними святами. Сторінка має 260 вподобань. Жодної інформації про діяльність партійного осередку нема також на особистій сторінці людини, яка називає себе його лідером. Утім, є й маленькі перемоги. На виборах міського голови Чорткова у 2015 р. висуванець від «Сили людей» Володимир Шматько виграє перегони. Відтак Чортківський районний осередок працює ефективніше. Інформації про те, що Андрій Палюх очолює обласну організацію, як він стверджує у своєму пості, на офіційному сайті «Сили людей» немає. Найближчим часом журналісти «Погляду» звернуться до керівництва політсили із інформаційним запитом, чи є Андрій Палюх керівником Тернопільської обласної організації партії «Сила людей».