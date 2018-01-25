Розслідування щодо бійки О. Башти з поліцейськими завершено, — Олександр Богомол

У листопаді минулого року на всю країну стало відомо про інцидент, як депутат Тернопільської обласної ради, який пересувається в інвалідному візку, побив поліцейських. У ГУНП в Тернопільській області нещодавно завершили розслідування по цій справі. Про те, чи покарають розбійника, наразі невідомо.

Нгадаємо, ввечері 21 листопада торік до поліції міста подзвонив чоловік і поскаржився на порушення правил дорожнього руху автомобілем Daewoo Lanos на вулиці Замковій. Мовляв, неправильно припаркований.

Коли патрульні приїхали на місце події, водія Lanos там не було, натомість їх чекав розгніваний заявник. Він безпідставно почав поводитися агресивно й напав на працівників поліції. Як з`ясувалося, це — депутат Тернопільської обласної ради Олександр Башта, який від 1992-го року прикутий до інвалідного візка.

Нагрудні камери правоохоронців зафіксували, як Башта кричить і б’є поліцейських, як зірвав із патрульного жетон і відібрав рацію. Депутата намагалися заспокоїти, натомість він схопив дівчину-патрульну за волосся, утратив рівновагу й упав із візка. Тоді обидва працівники поліції отримали черепно-мозкові травми.

23 січня 2018 року начальник головного управління нацполіції у Тернопільській області Олександр Богомол під час прес-конференції для місцевих ЗМІ повідомив, що розслідування по цій справі завершено. Результати матеріалів направлено в прокуратуру Тернопільської області.

— Я спілкувався з начальником обласної прокуратури щодо цього питання, — зазначив О. Богомол. — У найближчі дні там розглянуть питання про подальшу долю Олександра Башти.