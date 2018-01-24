Посередник по справі вбивства тернопільського активіста порізав собі руку в залі суду…

У вбивць громадського активіста з Кременця Віталія Ващенка почалася істерія перед вироком. Аби відтягнути завершення слухання справи, вони вдаються до різних сценаріїв. Якщо на минуле засідання підсудні не приїхали через нібито хворобу двох із них, то очікувані на сьогодні дебати так і не відбулися через вкрай несподівані дії підсудних.

Нинішнє засідання почалося із клопотання прокурора щодо продовження міри запобіжного заходу для підсудних. Головуючий суддя запитав думку учасників процесу з цього приводу. Потерпіла сторона підтримала позицію прокурора щодо продовження тримання підозрюваних під вартою, а ось самі підсудні почали наполягати на зміні міри запобіжного заходу на домашній арешт. І тут несподівано один із підсудних Бабенко (підозрюваний у посередництві щодо вчинення злочину) вийняв… лезо та порізав собі руку. Присутні були приголомшені таким вчинком чоловіка. «Я не те, що заперечую, я протестую проти даного рішення і прошу суд вважати таке рішення незаконним», — сказав Бабенко. Підозрюваний у посередництві на попередніх засіданнях вже неодноразово наголошував на тому, що він непричетний до вбивства, оскільки не був у Кременці, а приїхав з іншими нині підсудними до Тернополя лише для того, щоб шукати автомобілі на продаж та переганяти їх на Дніпропетровщину. Наразі невідомо, де підсудний взяв лезо: чи приніс із собою з Чортківського СІЗО, чи йому хтось передав вже у судовій залі. Очевидно, буде проведена внутрішня перевірка для з’ясування, яким чином чоловік зміг пронести лезо. Після інциденту суд оголосив перерву, а до Бабенка було викликано швидку допомогу. Лікарі близько півгодини надавали йому допомогу. Після того підсудний продовжив участь в засіданні.

Колегія суддів вирішила й надалі тримати підсудних під вартою. Утім, слухання по суті так і не відбулося, оскільки інший підсудний, котрого підозрюють безпосередньо у побитті Віталія Ващенка, вніс несподіване клопотання про зміну адвоката. За час слухання справи він вже змінював захисника, наразі його інтереси представляв державний адвокат, що був призначений судом. Підсудний пояснив, що адвокат абсолютно не допомагає йому в захисті, не підготував до дебатів, а тому вважає свої права порушеними. Суд задовольнив клопотання підсудного і вирішив призначити йому іншого захисника, але попередив, що подальші клопотання такого змісту суд буде розцінювати як зловживання правом на захист.

Ще одне клопотання виніс на розгляд суду підозрюваний в організації злочину Закутній. Підсудний просив проводити подальше слухання справи у закритому режимі через нібито тиск на обвинувачуваних та їхніх захисників з боку вільних слухачів, зокрема, він згадав минулорічну «криваву акцію» «Правого сектора», однак суд не задовольнив таке клопотання.

Наступне засідання відбудеться 12 лютого о 12-ій годині.

Джерело: НОВА Тернопільська газета