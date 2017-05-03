Патрульні виявили у громадянина предмет, схожий на пістолет

3 травня, близько 3-ї години ранку, патрульні зупинили водія Audi, щоб попросити бути свідком при освідуванні іншого керманича.

В автомобілі знаходився 43-річний пасажир, який мав при собі предмет, схожий на зброю, та 5 предметів, схожих на патрони. Громадянин пред’явив документи на зброю, проте номера в дозволі та на зброї не збігались.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Зброю у чоловіка вилучили для експертизи.