Юлія Тимошенко особисто підписала вирок тернопільському депутату

Президія політради партії ВО “Батьківщина” вивела з бюро Тернопільської обласної організації партії депутата Тернопільської міської ради Артимовича А.І., котрий разом з членами своєї фракції підтримав зміни до Генплану міста.

Про це “Політерно” повідомив голова Тернопільського обласного осередку ВО “Батьківщина” Василь Деревляний.

28 квітня 2017 року, згідно з пунктами 4.5.3 та 5.3.3 статуту партії ВО “Батьківщина”, президія політради партії, першим пунктом рішення, вирішила “вивести зі складу Бюро Тернопільської обласної організації ВО “Батьківщина” Артимовича А.І.”. Відповідне рішення підписала лідер партії Юлія Тимошенко.

“Без цього рішення ми не мали права виключити Артимовича з партії, – сказав Василь Деревляний – тепер він є рядовим членом партії і на найближчому засідання бюро тернопільської міської організації буде виключений з партії остаточно. Далі ми ініціюємо процес збору підписів виборців задля процедури відкликання мандату. Отже, всі заяви Андрія Івановича, мовляв, у Києві у нього була підтримка, виявились “мильною бульбашкою”. Ми вже створили прецедент, такого раніше не було в Тернополі, і ми завершимо цей процес. “Батьківщина” нікому не дасть паплюжити ім’я партії, і особливо ми не дозволимо йти в розріз інтересам громади, ні по Генплану, ні по жодному іншому питанню”.

Як повідомлялось, 28 березня, на засіданні бюро Тернопільського осередку ВО “Батьківщина”, під головуванням його очільника Миколи Сліпченка, було прийнято рішення про звернення до депутатів фракції “Батьківщина” у Тернопільській міській раді з закликом здати мандати, у зв’язку з порушенням внутрішньопартійної дисципліни та підриву авторитету партії.

Згодом, обласне бюро “Батьківщини” підтримало рішення міського про виключення з партії депутатів, котрі голосували за Генплан.