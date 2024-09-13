Переселенців з Тернополя запрошують на безоплатну творчу онлайн-зустріч з Сергієм Жаданом

Відомий український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан запрошує вимушених переселенців з Тернополя на відкриту онлайн-зустріч. У такий спосіб митець прагне підтримати тих, хто втратив свої домівки через війну, та дізнатися більше про переживання і цінності українців.

За словами організаторів заходу — Благодійного фонду Сергія Жадана та освітньо-культурної мережі Гончаренко центр – зустріч із письменником паралельно відбуватиметься у двох форматах: офлайн в одному з українських міст та онлайн – для всіх українців, незалежно від місця перебування.

«Війна вкрала у багатьох українців домівки і близьких, змусила залишити свої рідні міста, вирвала з життєвого контексту. Саме тому так важливо — тримати зв‘язок і відчувати підтримку. Це допомагає зберегти свою ідентичність, структурувати пам‘ять, знайти в собі мужність і сили жити, творити, вибудовувати свій світ наново, любити та довіряти», — каже Сергій Жадан.

Захід відбудеться у понеділок, 16 вересня, о 18:00 на онлайн-платформі Гончаренко центру. Аби долучитися до події, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. У день зустрічі всі учасники отримають на свою електронну адресу посилання для підключення до трансляції.



«Нам важливо не лише дати змогу переселенцям послухати поезію, а й поговорити з ними, почути їхні голоси. Дізнатися, що сьогодні їх турбує найбільше, що дає сили продовжувати свою боротьбу, де ці героїчні люди черпають сили та емоційну підтримку. А тому Сергій Жадан радо поспілкуєть і з тими, хто відвідає захід наживо, і з тими, хто приєднається онлайн», — додають організатори.