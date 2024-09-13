Чортківські оперативники вилучили у жителя району гранату та запал до неї

За незаконне поводження з боєприпасами фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Під час проведення заходів, спрямованих на запобігання злочинам у сфері незаконного обігу зброї, оперативники Чортківського райвідділу поліції викрили 23-річного жителя району в зберіганні заборонених предметів. Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на гранату та запал до неї.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років.

Поліцейські встановлюють звідки фігурант взяв гранату.