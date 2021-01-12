Під час карантину усі тернопільські школи підключено до системи дистанційного навчання «Єдина школа»

З метою підвищення якості, результативності та ефективності освітнього процесу в період карантину, тернопільські заклади загальної середньої освіти підключено до інноваційної системи дистанційного навчання «Єдина школа», що рекомендована і підтримана МОН та іншими провідними освітніми інституціями, і вже успішно функціонує у понад 15-ти областях України.

Платформа для здійснення дистанційного навчання «Єдина школа» була обрана у Тернополі серед інших запропонованих інноваційних платформ представниками управління освіти і науки спільно з керівниками шкіл.

Інформаційно-комунікаційна автоматизована система складається з модулів, призначених для закладів освіти, учнів та їх батьків, а також для органів управління освіти з метою здійснення онлайн моніторингу успішності учнів та їх присутності на заняттях; підтримки ведення освітньої діяльності в дистанційному режимі; залучення батьків до освітнього процесу; створення умов переходу на ведення шкільної документації у безпаперовій формі. Серед головних модулів системи: Електронний журнал для вчителів –сучасна версія Класного журналу, який дозволяє вчителю: занотовувати зміст уроку; відмічати відвідуваність та виставляти оцінки; обирати тип заняття та вид оцінки; створювати домашнє завдання та прикріпляти додані файли до нього у вигляді текстових, фото-, відео-, аудіо- матеріалів; вести журнал обліку пропущених і замінених уроків;друкувати сторінки електронного журналу та зберігати в архівному файлі; імпортувати/експортувати дані (MS Excel, PDF тощо.)

–сучасна версія Класного журналу, який дозволяє вчителю: занотовувати зміст уроку; відмічати відвідуваність та виставляти оцінки; обирати тип заняття та вид оцінки; створювати домашнє завдання та прикріпляти додані файли до нього у вигляді текстових, фото-, відео-, аудіо- матеріалів; вести журнал обліку пропущених і замінених уроків;друкувати сторінки електронного журналу та зберігати в архівному файлі; імпортувати/експортувати дані (MS Excel, PDF тощо.) Електронний Щоденник для батьків – мобільний додаток, основною метою якого є залучення батьків до освітнього процесу шляхом надання їм доступу до інформації щодо: розкладу, оцінок та відвідуваності дитини закладу освіти; домашнього завдання; статистики успішності відображеній у вигляді графіку; новин та подій у школі; можливість інтерактивного зв’язку між батьками та вчителями;

– мобільний додаток, основною метою якого є залучення батьків до освітнього процесу шляхом надання їм доступу до інформації щодо: розкладу, оцінок та відвідуваності дитини закладу освіти; домашнього завдання; статистики успішності відображеній у вигляді графіку; новин та подій у школі; можливість інтерактивного зв’язку між батьками та вчителями; Електронний Щоденник для учнів – web та мобільний додаток, що дозволяє переглядати розклад, оцінки, брати участь в онлайн-уроках, отримувати домашні завдання та надсилати відповіді;

– web та мобільний додаток, що дозволяє переглядати розклад, оцінки, брати участь в онлайн-уроках, отримувати домашні завдання та надсилати відповіді; Модуль «Адміністрування» — зручний інструмент для керівництва закладу освіти, що дозволяє: вести усі бази даних учнів, педагогів, батьків; налаштовувати розклад занять; вести особові справи вчителів та учнів;

— зручний інструмент для керівництва закладу освіти, що дозволяє: вести усі бази даних учнів, педагогів, батьків; налаштовувати розклад занять; вести особові справи вчителів та учнів; Модуль «Дистанційне навчання» для вчителів дозволяє: здійснювати онлайн трансляцію уроку; виставляти оцінки під час уроку, фіксувати присутніх дітей та мати з ними зворотній зв’язок; переглядати питання від учнів класу у полі «Чат класу» та відповідати на них через відеозв’язок; обговорювати індивідуальні питання учня у приватному чаті; транслювати матеріали на екран під час проведення онлайн уроків; надавати домашні завдання та завантажувати додаткові навчальні матеріали; зберігати відеоуроки для подальшого їх використання учнями. Усі онлайн-уроки зберігаються автоматично системою і відображатимуться в Електронному Щоденнику для подальшого їх використання учнями;

дозволяє: здійснювати онлайн трансляцію уроку; виставляти оцінки під час уроку, фіксувати присутніх дітей та мати з ними зворотній зв’язок; переглядати питання від учнів класу у полі «Чат класу» та відповідати на них через відеозв’язок; обговорювати індивідуальні питання учня у приватному чаті; транслювати матеріали на екран під час проведення онлайн уроків; надавати домашні завдання та завантажувати додаткові навчальні матеріали; зберігати відеоуроки для подальшого їх використання учнями. Усі онлайн-уроки зберігаються автоматично системою і відображатимуться в Електронному Щоденнику для подальшого їх використання учнями; Модуль «Дистанційне навчання» для учнів дозволяє: переглядати розклад уроків; отримувати домашнє завдання та надавати онлайн відповіді, у т.ч завантажувати файли (текстового, фото-, відео-, аудіо- формату); брати участь в онлайн уроках, переглядати відеозаписи цих уроків в будь-який час; переглядати свою успішність (оцінки та відвідуваність занять); проходити тестування*; отримувати навчальні матеріали* (які можуть зберігатися за предметами, уроками); переглядати список вчителів та предметів; отримувати шкільні новини та новини класу*.