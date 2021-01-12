Що буде відкрито, а що закрито у “Подолянах” до 25 січня: перелік закладів

У зв’язку із впровадженням додаткових карантинних обмежень, які діятимуть в Україні для зниження темпів поширення COVID-19 до 25 січня ТРЦ Подоляни працюватиме в обмеженому режимі. На цей період у ТРЦ “Подоляни” продовжують свою роботу:

Супермаркет “Сільпо”

Аптека “D.S.”

“Аптека 24”

Люксоптика

Магазин “Єва”

Магазин “Щодня”

Магазин “Студія м’яса”

Магазин Watson’s

Магазин “Могорич”

Магазин “Сирна хата”

Магазин “Інжир”

Магазин “Київстар”

Магазин “Vodafone”

Магазин “Samsung”

Магазин “MOYO”

Магазин “АЛЛО”

Магазин “Технопростір”

Магазин “Ельдорадо”

Магазин “Фокстрот”

Pocket Store

Cherry Berry

Обмін валют

Спа салон Orient spa

Усі інші магазини, заклади харчування та розважальні заклади тимчасово припиняють роботу у зв’язку із введеним локдауном по 24.01.2021 р.

На цей період буде відкрито 3 входи: ВХІД СІЛЬПО, БІЧНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВХІД (біля Студії м’яса) та ВХІД біля кондитерської Цукерка.

Слідкуйте за новинами та будьте здорові! Скоро зустрінемось!