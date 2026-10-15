Під Тернополем рекреаційну землю засмітили будівельними відходами

За засмічення земельної ділянки будівельними відходами за межами села Біла Тернопільського району розрахували понад 364 тисячі гривень шкоди. Площа засміченої території становить 731,5 квадратного метра. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Порушення виявили під час обстеження земельної ділянки в Білецькій громаді. За даними Державного земельного кадастру, ця земля належить до земель рекреаційного призначення та перебуває у власності Білецької сільської ради.

Розмір шкоди, завданої внаслідок засмічення земель, екологи оцінили у 364 396,73 гривні.

Матеріали за виявленим фактом, зокрема розрахунок завданої шкоди, передали правоохоронцям. Вони мають встановити осіб, причетних до правопорушення, та вирішити питання щодо притягнення їх до відповідальності відповідно до законодавства.

Крім того, Державна екологічна інспекція направила лист до Білецької сільської ради з вимогою вжити заходів для ліквідації засмічення та приведення земельної ділянки до належного стану.

Наразі в повідомленні інспекції не зазначено, чи встановили осіб, причетних до засмічення, та чи прибрали будівельні відходи.