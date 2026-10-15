У Збаразькій громаді опалювальний сезон розпочнеться 19 жовтня

У Збаразькій громаді Тернопільської області опалювальний сезон 2026–2027 років розпочнеться 19 жовтня. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Збаразької міської ради 15 жовтня. Про це повідомили на сторінці міської ради.

Після початку опалювального сезону та подачі газу на відповідні об’єкти розпочнуть пусконалагоджувальні роботи. Вони необхідні для запуску систем опалення, перевірки обладнання та забезпечення його стабільної роботи.

У міській раді наголошують, що визначена дата початку опалювального сезону не означає одночасної появи тепла в усіх приміщеннях. Системи опалення запускатимуть поступово, адже для налагодження обладнання потрібен час.

Відповідно до встановлених норм, опалювальний сезон розпочинають за умови, що середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче.

У міській раді просять жителів громади з розумінням поставитися до поступового запуску опалення.