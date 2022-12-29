Після ранкової атаки складна ситуація зі світлом – на заході України, Одещині та Київщині

Після десятого масованого обстрілу росіянами об’єктів критичної інфраструктури складна ситуація з електропостачанням спостерігається у двох областях та на заході України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла”, – зазначив очільник Міненерго.

Він додав, що енергетики вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Нагадуємо:

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України можуть працювати сили ППО.

ТОВ “ДТЕК” застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян, також про екстрені відключення повідомили “Житомиробленерго” та “Сумиобленерго”.

У столиці в четвер, 29 грудня, через чергову масовану ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.

У Харкові вранці у четвер через чергову російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.

Через ворожі ракетні обстріли зранку у четвер 90% Львова залишилось без електропостачання.

На Одещині ворог під час обстрілів уранці 29 грудня влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.