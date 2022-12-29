Будинок для людей похилого віку, вокальна студія, кулінарна школа, ресторан японської кухні, екоферма та ще багато цікавих проєктів на Тернопільщині стали можливими завдяки мікрогрантам

На Тернопільщині зараз реалізується 143 успішних проєкти учасників програми отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Відтак, 31 фізична особа відкриє власну справу; 95 діючих підприємців та 17 юридичних осіб – розширять свою діяльність. Кожен з них отримає від 75 до 250 тис. грн на загальну суму майже 34 млн грн грантової допомоги. Реалізація поданих бізнес-планів дасть змогу створити 359 нових робочих місць.

Найбільш поширені види діяльності – переробна промисловість, торгівля, надання послуг у сферах освіти, краси, відпочинку, харчування, комп’ютерного програмування. Також учасники програми будуть пекти хліб та хлібобулочну продукцію, виготовляти вироби з дерева та текстилю; армійські спальні мішки, напівфабрикати та дегідровану їжу для потреб ЗСУ, м’ясні вироби. Завдяки мікрогрантам функціонуватимуть будинок для людей похилого віку, вокальна студія, кулінарна школа, ресторан японської кухні, екоферма.

Переможці перших хвиль розгляду мікрогрантів уже отримали кошти та активно реалізовують свої бізнес-ідеї та прийняли на роботу краян, які були у пошуку роботи.

Серед ФОП та фізичних осіб найбільш активно до програми долучилась молодь (56% від кількості схвалених проєктів), 75% учасників – з вищою освітою.