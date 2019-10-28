Покусала собака? Як притягти до відповідальності власників тварин

Досить часто на вулицях міста, в парках можна побачити, як власники тварин вигулюють своїх домашніх улюбленців, зокрема собак, не вдягаючи на них намордники або взагалі не використовуючи повідки під час прогулянок, що створює суттєву небезпеку для оточуючих людей. Саме через це оточуючі можуть зіткнутися з потенційною небезпекою нападу собаки та отримати відповідні травми.

Якщо ж вам все таки не пощастило, то варто знати, як правильно діяти у такому випадку. Одразу після нападу собаки потрібно звернутися до закладу охорони здоров’я. Адже необхідно отримати не лише медичну допомогу, а й довідку, в якій буде зазначено факт нападу тварини. Також потерпілому потрібно буде звернутися в органи поліції та заявити про ситуацію, що склалася. Це можна зробити за допомогою письмового звернення, або телефонного дзвінка. Зверніть увагу, що поліцейський повинен скласти протокол про адміністративне правопорушення, що в подальшому буде підставою для звернення до суду. Може бути, що слідчий винесе постанову про призначення експертизи ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Такий ступінь тяжкості встановлюється судово–медичним експертом шляхом проведення обстеження, в результаті якого складається висновок, в якому обов’язково зазначається: характер ушкоджень, їх локалізація, вид знаряддя чи засобу, якими могли бути спричинені ушкодження, механізм виникнення ушкодження, давність спричинення ушкоджень і їх ступінь тяжкості.

Власники тварин можуть бути притягнуті до адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності. Беручи до уваги, що собаки є об’єктом права власності, тому власники мають нести за них відповідальність. Так, у випадку порушення правил, якими забороняється вигул собак без повідків, намордників і в невстановлених для вигулу місцях власники будуть нести адміністративну відповідальність, яка може бути у вигляді штрафу або конфіскації тварини, у випадках заподіяння нею шкоди здоров’ю чи майну людей.

Найскладнішим етапом у розв’язанні такої справи є доказ факту, що власником собаки є відповідна особа. Підтвердити такий факт можна в органі, що здійснює реєстрацію тварин. Якщо ж власник не зареєстрував свою тварину належними, доказами будуть покази свідків або відповідні фото-відео матеріали. Для відшкодування завданих збитків, обгрунтованими доказами можуть бути рахунки і чеки з аптек у разі придбання ліків, і рахунки з медичних закладів, у разі надання платних медичних процедур. При відшкодуванні моральної шкоди потерпілому необхідно подати докази що підтверджують моральне страждання потерпілого, його матеріальний стан та порушення нормальних умов життя.

Та уникнути таких неприємних ситуацій не так вже й складно. Важливо, щоб власники собак дотримувалися правил вигулу, а їх не так вже й багато.

За отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний телефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.

Адреси структурних підрозділів Тернопільського місцевого центру – бюро правової допомоги:

— м. Бережани, вул. Банкова, 6;

— смт. Козова, вул. Дорошенка, 3;

— м. Підгайці, вул. Шевченка, 2а;

— смт. Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 80;

— м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 150.

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.