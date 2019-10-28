Духовний weekend для молодих сімей у Зарваниці

З благословення адміністратора храму Архикатедральний Собор НЗПБ – Тернопіль отця Ореста Павліського священники організували духовний weekend для групи модих прдружніх пар, що отримали Таїнство вінчання в Архикатедральному Соборі НЗПБ протягом 2019 року.

Така зустріч була організована в перспективі духовного супроводу молодих сімей, та для того, щоб дати їм можливість зустрітися разом, помолитися, поділитися своїм щастям та радістю, а також дізнатись щось глибше про будування сімейних стосунків в перший період шлюбного життя.

Зустріч, що відбулася у Марійському Духовному Центрі Зарваниця 26-27 жовтня містила в собі пізнавальну лекцію «Mr and Mrs” та сімейну молитву «П‘яти пальців», під проводом отця доктора Мартина Хоміва, пізнавальну екскурсію Марійським Духовним Центром що її для молодят провів отець Ігор Дармограй.

Особливим став вечір-ділення, де при теплі та світлі вогню молоді люди ділилися між своїми радостями та турботами, а також мали можливість запитати у священників те, що їх турбує.

Кульмінацією цих двох днів духовної віднови стала Божественна Літургія у храмі Хатини Матері Божої, що її очолив отець Роман Демуш.

Особливістю такої мандрівки стало присутність священичих сімей з їхніми дружинами та дітьми, що творило душевну родинну атмосферу.

Як нещодавно говорили єпископи: «Як в часі підпілля українська родина зберегла церкву, так тепер є завданням церкви зберегти українську родину»!